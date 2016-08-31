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СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.

Происшествия
31 августа, 12:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС
"Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Крис на свободе и в полном порядке. Обвинения против него - очевидная ложь", - заявил адвокат певца Марк Джерагос
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Крис Браун

Крис Браун

© EPA/Steve C Mitchell, архив

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американский певец Крис Браун, обвиняемый в нападении на женщину, отпущен во вторник вечером из-под стражи под залог в $250 тыс. Как сообщила телекомпания NBC, это произошло через несколько часов после его задержания.

"Спасибо всем за поддержку и добрые пожелания. Крис на свободе и в полном порядке. Обвинения против него - очевидная ложь", - написал адвокат певца Марк Джерагос на своей странице в микроблоге Twitter.

Как сообщалось ранее, обвинения против певца выдвинула Бэйли Карран, обладательница титула "Мисс региональная Калифорния" 2016 года. По словам девушки, она подверглась угрозе со стороны Брауна после того, как, будучи у него в гостях, выразила восхищение одним из ювелирных украшений в коллекции исполнителя. Это вызвало подозрение у охранника Брауна.

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Прибежавший на шум певец накричал на гостью и наставил на нее пистолет. Телохранители Брауна отобрали у Карран сотовый телефон и потребовали от нее не распространяться о случившемся. Девушка ответила отказом и покинула дом певца в сопровождении приятеля. После этого она позвонила в службу спасения и рассказала об инциденте.

Темнокожий певец отказался впустить прибывших по вызову блюстителей закона. В результате полицейские несколько часов держали дом Брауна в оцеплении, пока он не сдался стражам порядка.

Ранее певец неоднократно имел проблемы с законом. В 2009 году он жестоко избил свою подругу поп-звезду Рианну и был приговорен к пяти годам заключения условно и 180 дням общественных работ. В конце 2010 года он прошел курс реабилитации для лиц, склонных к домашнему насилию.

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