Мосгорсуд оставил под арестом криминального авторитета Шакро Молодого

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста криминальному авторитету Захарию Калашову, известному как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой. Его обвиняют в вымогательстве и организации преступного сообщества. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты.
"Постановление Тверского суда от 9 августа признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Защита Калашова считает арест и его продление незаконным, необоснованным и подлежащим отмене из-за отсутствия признаков причастности обвиняемого к преступлению. Ранее Тверской суд Москвы продлил до 15 ноября его арест и срок следствия по делу.
Калашов обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Также в его отношении расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которое предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
В декабре 2015 года возле ресторана Elements, расположенного на Рочдельской улице в центре Москвы, произошла перестрелка между группой из 10 человек, в результате чего в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин, двое из которых скончались. Следствие считает Калашова причастным к этому инциденту.