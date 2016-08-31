Ведется поиск подозрительного человека в аэропорту Франкфурта, данных об угрозе взрыва нет

БЕРЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Федеральная полиция Германии ищет в терминале А германского аэропорта Франкфурта-на-Майне подозрительного человека, который преждевременно покинул зону контроля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании-оператора этой воздушной гавани Fraport Дитер Хулик. Версия с угрозой взрыва пока подтверждения не находит.

"Человек попал в зону безопасности, но контроль еще не был завершен. Полиция не смогла его идентифицировать и теперь эвакуирует из терминала всех, кто уже прошел через металлоискатели. Они должны будут пройти контроль еще раз", - сказал он. Собеседник агентства предполагает, что будут задержаны несколько рейсов, но какой-либо конкретики на этот счет пока нет. На работу других терминалов внештатная ситуация влияния не оказывает.

Информацию о поиске подозрительного человека подтвердили корреспонденту ТАСС в федеральной полиции. "Человек прошел в зону безопасности до окончания процедуры контроля", - сообщили там. Собеседник агентства не смог уточнить, были ли у пассажира при себе запрещенные предметы и действовал ли он умышленно. Изначально распространенные в СМИ данные об угрозе взрыва он подтверждать не стал. "Данных об этом нет", - сказал он.