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Военный суд приговорил боевика "Имарата Кавказ" к шести годам

Происшествия
31 августа, 12:46 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Рашид Евлоев признан виновным в подготовке терактов на территории РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя РФ, боевика "Имарат Кавказ" (террористическая группировка, запрещена в РФ) Рашида Евлоева за подготовку терактов на территории страны. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Евлоев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Суд установил, что Евлоев зимой 2013-2014 годов в Сирии прошел подготовку на подрывника для последующего возвращения в Российскую Федерацию в целях осуществления террористической деятельности на ее территории в качестве специалиста по минно-взрывному делу", - сказала Катькало.

Находясь на территории Турции, подсудимый, узнав о своем уголовном преследовании на территории РФ, отправился в Германию, где осенью 2014 года был задержан правоохранительными органами данного государства в связи с нахождением в международном розыске и впоследствии экстрадирован в Россию. В ходе прений прокурор попросил для Евлоева девять лет в колонии общего режима.

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