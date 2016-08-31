Установлен владелец сгоревшего склада типографии на северо-востоке Москвы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС установили владельца сгоревшего склада типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Лысиков.
"Мы узнали владельца данного здания и арендатора, который является субъектом малого предпринимательства", - сказал он.
Пожар возник утром 27 августа в одном из складских помещений типографии, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Погибли 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), основная версия следствия - короткое замыкание.