В Ленобласти перевернулся автобус, два человека пострадали

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Маршрутный автобус с 20 пассажирами перевернулся в Выборгском районе Ленинградской области, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Со слов очевидцев, в автобусе, ориентировочно, находилось 20 пассажиров, двое получили легкие травмы. Количество пострадавших выясняется", - сказал представитель полиции.
Инцидент произошел около 11:30 мск на 11 км автодороги Молодежное - Черкасово, его причины выясняются, проводится проверка. "Водитель рейсового автобуса МАЗ при невыясненных обстоятельствах совершил опрокидывание транспортного средства", - отметили в ГИБДД.