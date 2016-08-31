Шестнадцать пассажиров рейса United Airlines пострадали из-за турбулентности

ЛОНДОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Самолет американской авиакомпании United Airlines, выполнявший трансатлантический рейс UA-880 из Хьюстона в Лондон, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон. Вследствие сильной турбулентности пострадали 16 пассажиров и членов экипажа, которые были отправлены в больницу города Лимерик. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Самолет был направлен в аэропорт Шэннон в Ирландии, где был встречен медицинским персоналом. United Airlines оказывает поддержку клиентам и членам экипажа рейса UA-880, которые пережили сильную и неожиданную турбулентность во время сегодняшнего полета из Хьюстона в лондонский аэропорт Хитроу", - приводит Би-би-си заявление авиакомпании.