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Шестнадцать пассажиров рейса United Airlines пострадали из-за турбулентности

Происшествия
31 августа, 13:01 дата обновления: 31 августа, 13:14 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Самолет, выполнявший трансатлантический рейс UA-880 из Хьюстона в Лондон, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон
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ЛОНДОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Самолет американской авиакомпании United Airlines, выполнявший трансатлантический рейс UA-880 из Хьюстона в Лондон, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон. Вследствие сильной турбулентности пострадали 16 пассажиров и членов экипажа, которые были отправлены в больницу города Лимерик. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Самолет был направлен в аэропорт Шэннон в Ирландии, где был встречен медицинским персоналом. United Airlines оказывает поддержку клиентам и членам экипажа рейса UA-880, которые пережили сильную и неожиданную турбулентность во время сегодняшнего полета из Хьюстона в лондонский аэропорт Хитроу", - приводит Би-би-си заявление авиакомпании.

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