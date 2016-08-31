Горнорабочий погиб при обрушении шахты в Оймяконском районе Якутии

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ЯКУТСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Один человек погиб при обрушении горной породы в одном из штреков шахты ООО "Сарылах Сурьма" в Оймяконском районе Якутии. Следователи начали проверку, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем в результате ЧП.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели работника в результате обрушения горной породы в одном из штреков шахты ООО "Сарылах Сурьма", - говорится в сообщении.
Следователи осматривают место происшествия и опрашивают работников предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Якутии сообщал, что обрушение горной породы произошло на глубине 100 метров. В штреке шахты находилась рабочая смена в составе 27 человек, из них два человека находились в месте обвала и 25 - в других выработках. По данным МЧС, пострадал один человек, оказавшийся под завалом.
Происшествие на технологический процесс не повлияло, работа шахты не останавливалась.