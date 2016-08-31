Обвиняемой в связи с ученицей учительнице из Татарстана предъявлено обвинение

КАЗАНЬ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Следователи предъявили обвинение школьному педагогу по русскому языку и литературе 24-летней Румие Хусаиновой, подозреваемой в интимной связи со своей ученицей.

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По версии следствия, с июня 2016 года в городе Альметьевске обвиняемая четырежды вступала в интимную связь с 15-летней ученицей. Педагогу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, о связи преподавательницы по русскому языку и литературе из Альметьевска с 15-летней ученицей стало известно после того, как утром 22 августа скорая помощь доставила школьницу в гинекологическое отделение роддома с кровотечением.

По информации ведомства, с ребенком работают психологи. "Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - добавили в СУ СК.