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Родственники жертв крушения рейса МН17 просят Могерини помочь в расследовании трагедии

Происшествия
31 августа, 13:45 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
В письме главе дипломатии ЕС родственники утверждают, что Россия, Украина и США по-прежнему не предоставили "всю имеющую к делу информацию", и просят Могерини оказать давление на стороны
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ГААГА, 31 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Родственники жертв крушения рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с просьбой оказать содействие в расследовании авиакатастрофы.

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Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

В своем письме главе дипломатии ЕС родные и близкие утверждают, что Россия, Украина и США по-прежнему не предоставили "всю имеющую к делу информацию", и просят Могерини оказать давление на стороны с тем, чтобы они, в частности, направили международным следователям данные радаров и спутниковые снимки.

В письме также говорится, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ограничен в своих действиях, поскольку не имеет право вмешиваться в уголовное расследование катастрофы. Однако родственники надеются, что ЕС может сыграть свою роль в получении дополнительных данных. По их мнению, существует разница между вмешательством в расследование и обеспечением должного уровня сотрудничества со стороны всех вовлеченных стран.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. В качестве причин катастрофы выдвигались версии о попадании в самолет ракеты "земля-воздух" или "воздух- воздух".

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