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Японская полиция спустя трое суток задержала вооруженного мужчину, устроившего стрельбу

Происшествия
31 августа, 13:40 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Задержанный - сын президента строительной компании, в офисе которой он устроил стрельбу, мотивы его действий неизвестны
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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Сотрудники правоохранительных органов японской префектуры Вакаяма задержали вооруженного двумя пистолетами мужчину, устроившегося в понедельник стрельбу в здании небольшой строительной компании. Об этом сообщило полицейское управление префектуры.

По его сведениям, 45-летний Ясухидэ Мидзобата занял двор одного из жилых домов в городе Вакаяма (административный центр одноименной префектуры) недалеко от офиса строительной компании, где двумя днями ранее убил одного и тяжело ранил еще троих человек. Спустя некоторое время полицейские окружили преступника и смогли его задержать. Отмечается, что перед задержанием мужчина выстрелил себе в живот, о его состоянии не сообщается.

Инцидент со стрельбой в здании строительной компании в Вакаяме произошел 29 августа. Ясухидэ Мидзобата является сыном президента строительной компании и бывшим ее сотрудником. Мотивы преступления неизвестны.

С места преступления он скрылся, однако на следующий день был замечен патрулировавшими окрестности полицейскими. Один раз стражам порядка удалось заблокировать мужчину на небольшой улице, но он смог выйти из окружения, открыв огонь по полицейским машинам. Никто не пострадал, однако у патрульного автомобиля были разбиты стекла.

В Японии законодательно невозможно получить разрешение на покупку огнестрельного оружия, а его хранение влечет за собой уголовное преследование. Даже вооруженные служебным оружием полицейские применяют его крайне редко, стараясь задерживать преступников, применяя подручные средства.

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