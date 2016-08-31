Полицейская операция в аэропорту Франкфурта завершена, терминал скоро будет открыт

БЕРЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Федеральная полиция Германии завершила операцию по поиску подозрительного человека в одном из терминалов германского аэропорта Франкфурта-на-Майне, в скором времени воздушная гавань вернется к нормальной работе; никакой угрозы нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах, а также в компании-операторе этой воздушной гавани Fraport.

"Операция завершена, в 12:30 (13:30 мск - прим. корр.) терминал вновь будет открыт и все пассажиры смогут вылететь, угрозы нет", - сказала представитель Fraport. По ее словам, в течение дня возможны незначительные задержки в расписании воздушной гавани. "Мы рекомендуем пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт", - сказала собеседник агентства.

Аналогичные данные привели в полиции. "Операция завершена, никаких опасных предметов найдено не было. Мы задержали человека, который преждевременно покинул зону контроля, о мотивах пока сказать ничего нельзя. Однако, как кажется, речь просто идет о недоразумении, но это пока на уровне спекуляций", - сообщили ТАСС в полиции.

Тревога в воздушной гавани была поднята после того, как неизвестный человек преждевременно ушел из зоны контроля, полиция оперативно его задержать не смогла. Было решено эвакуировать всех пассажиров из терминала, чтобы они прошли процедуру контроля еще раз. Таблоид Bild сообщал, что есть угроза взрыва, однако эта информация не подтвердилась.