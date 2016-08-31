Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейская операция в аэропорту Франкфурта завершена, терминал скоро будет открыт

Происшествия
31 августа, 13:48 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Угрозы нет, полиция задержала человека, который преждевременно покинул зону контроля
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Федеральная полиция Германии завершила операцию по поиску подозрительного человека в одном из терминалов германского аэропорта Франкфурта-на-Майне, в скором времени воздушная гавань вернется к нормальной работе; никакой угрозы нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах, а также в компании-операторе этой воздушной гавани Fraport.

Смотрите также

Ведется поиск подозрительного человека в аэропорту Франкфурта, данных об угрозе взрыва нет
СМИ: полиция проводит эвакуацию в аэропорту Франкфурта-на-Майне

"Операция завершена, в 12:30 (13:30 мск - прим. корр.) терминал вновь будет открыт и все пассажиры смогут вылететь, угрозы нет", - сказала представитель Fraport. По ее словам, в течение дня возможны незначительные задержки в расписании воздушной гавани. "Мы рекомендуем пассажирам проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт", - сказала собеседник агентства.

Аналогичные данные привели в полиции. "Операция завершена, никаких опасных предметов найдено не было. Мы задержали человека, который преждевременно покинул зону контроля, о мотивах пока сказать ничего нельзя. Однако, как кажется, речь просто идет о недоразумении, но это пока на уровне спекуляций", - сообщили ТАСС в полиции.

Тревога в воздушной гавани была поднята после того, как неизвестный человек преждевременно ушел из зоны контроля, полиция оперативно его задержать не смогла. Было решено эвакуировать всех пассажиров из терминала, чтобы они прошли процедуру контроля еще раз. Таблоид Bild сообщал, что есть угроза взрыва, однако эта информация не подтвердилась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама