Ухажер угнал машину у москвички после свидания

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодой человек угнал машину у знакомой после свидания, подозреваемый задержан. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, с заявлением в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Вавилова. По словам потерпевшей, она познакомилась по интернету с мужчиной и пригласила его в гости. После его ухода заявительница обнаружила пропажу своей машины марки Mitsubishi. Ущерб составил более 600 тыс. руб.
Позже угнанную иномарку обнаружили полицейские недалеко от места происшествия. Машина врезалась в забор. "Увидев стражей порядка, водитель попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции", - добавили в пресс-службе главка.
Выяснилось, что гость похитил ключи от автомобиля у хозяйки квартиры, а когда она заснула, угнал его, однако не справился с управлением и совершил ДТП.
Задержанным оказался 25-летний безработный уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Угон"). Подозреваемый заключен под стражу.