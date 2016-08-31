Ухажер угнал машину у москвички после свидания

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодой человек угнал машину у знакомой после свидания, подозреваемый задержан. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, с заявлением в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Вавилова. По словам потерпевшей, она познакомилась по интернету с мужчиной и пригласила его в гости. После его ухода заявительница обнаружила пропажу своей машины марки Mitsubishi. Ущерб составил более 600 тыс. руб.

Позже угнанную иномарку обнаружили полицейские недалеко от места происшествия. Машина врезалась в забор. "Увидев стражей порядка, водитель попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции", - добавили в пресс-службе главка.

Выяснилось, что гость похитил ключи от автомобиля у хозяйки квартиры, а когда она заснула, угнал его, однако не справился с управлением и совершил ДТП.

Задержанным оказался 25-летний безработный уроженец ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Угон"). Подозреваемый заключен под стражу.