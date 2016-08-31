Почти 5 кг кокаина изъяли таможенники в Домодедове у двух пассажиров из Доминиканы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Таможенники в аэропорту Домодедово изъяли 4,7 кг кокаина у пассажиров, следующих по так называемому зеленому коридору. Об этом сообщается в среду на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"При таможенном контроле пассажирского рейса Пунта-Кана - Москва на так называемом зеленом коридоре таможенники остановили мужчину и женщину. В ходе личного досмотра под их одеждой были обнаружены четыре брикета, которые поддерживались специальными поясами", - сообщили в ведомстве.
Проведенные исследования выявили, что изъятое вещество является кокаином, общий вес которого составил 4,7 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств").