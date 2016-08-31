Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: РФ готова предоставить всю информацию для расследования крушения Boeing на Украине

Происшествия
31 августа, 14:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
Российская сторона сожалеет, что другие страны, обладающие важными сведениями, не поступают также, отметил пресс-секретарь президента РФ
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Российская сторона готова предоставить всю необходимую информацию для расследования крушения в небе над Украиной малайзийского Boeing в 2014 году и сожалеет, что другие страны, обладающие важными сведениями, не поступают также. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение родственников жертв авиакатастрофы к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с просьбой повлиять в этой связи на Россию, Украину и США.

"Россия последовательно выступала и продолжает выступать за очень плотное взаимодействие в ходе расследования", - напомнил Песков. "Россия неоднократно говорила, что она передаст все необходимые данные и выражала сожаление в связи с тем, что ряд сторон, в том числе упомянутые вами, не последовали такому принципу", - ответил он журналисту, задавшему вопрос.

Смотрите также

Родственники жертв крушения рейса МН17 просят Могерини помочь в расследовании трагедии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Крушение Boeing в Донецкой области
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама