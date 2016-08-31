Песков: РФ готова предоставить всю информацию для расследования крушения Boeing на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Российская сторона готова предоставить всю необходимую информацию для расследования крушения в небе над Украиной малайзийского Boeing в 2014 году и сожалеет, что другие страны, обладающие важными сведениями, не поступают также. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение родственников жертв авиакатастрофы к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с просьбой повлиять в этой связи на Россию, Украину и США.

"Россия последовательно выступала и продолжает выступать за очень плотное взаимодействие в ходе расследования", - напомнил Песков. "Россия неоднократно говорила, что она передаст все необходимые данные и выражала сожаление в связи с тем, что ряд сторон, в том числе упомянутые вами, не последовали такому принципу", - ответил он журналисту, задавшему вопрос.