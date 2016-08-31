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Фигуранты дела о гонке на Gelandewagen в Москве прибыли в суд

Происшествия
31 августа, 14:40 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС
На скамье подсудимых - сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" студент Руслан Шамсуаров, нигде не работающие и не учащиеся 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участники гонки на внедорожнике Mercedes-Benz - сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров и два других фигуранта - явились в Гагаринский суд Москвы, где в среду пройдут предварительные слушания по уголовному делу в их отношении.

Как передает корр. ТАСС, Шамсуаров в сопровождении адвокатов явился в суд, от общения с прессой они отказались.

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Помимо Шамсуарова, на скамье подсудимых находятся нигде не работающие и не учащиеся 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков. Они обвиняются по ч. 1 ст. 318 ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), ст. 319 ("Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей") и ч. 2 ст. 35 УК РФ ("Преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору").

По данным следствия, рано утром 22 мая обвиняемые на внедорожнике Mercedes-Benz G63 AMG, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс. Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.

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