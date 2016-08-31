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Возбуждено дело в отношении водителя автобуса, насмерть сбившего пенсионерку в Москве

Происшествия
31 августа, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Виновник ДТП заключен под стражу
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, насмерть сбившего пенсионерку на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"29 августа в 10:10 мск в ОМВД России по Москве по району Ивановское поступило сообщение о ДТП на Саянской улице. Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что 50-летний водитель, управляя автобусом малого класса, следовал по Саянской улице в сторону Свободного проспекта. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, водитель автобуса совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку", - сказали в полиции, уточнив, что в результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновник ДТП заключен под стражу.

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