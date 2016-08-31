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В Дагестане муниципальный чиновник подозревается в хищении около 120 тыс. рублей

Происшествия
31 августа, 16:21 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, августа. /ТАСС
По версии следствия, подозреваемый представил заведомо ложные сведения в фонд социального страхования о том, что его жена не работает, и получил пособие по уходу за ребенком в сумме 118,5 тыс. рублей
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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Муниципальный чиновник в Дагестане подозревается в мошенничестве на сумму порядка 120 тыс. рублей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ.

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"Уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера управления социальной защиты населения в муниципальном образовании "Цунтинский район Республики Дагестан". Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 (халатность) УК РФ", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый представил заведомо ложные сведения в фонд социального страхования республики о том, что его жена нигде не работает, и незаконно получил пособие по уходу за ребенком в сумме 118,5 тыс. рублей.

"В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного подозреваемым государству. По делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавил представитель следствия.

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