Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который в больнице подмосковного Орехово-Зуева избил врача-рентгенолога. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.
По данным местной полиции, нападение на медработника было совершено накануне. Мужчина, который привез свою сестру на рентген, находился в очереди на прием, но посчитал, что ждет слишком долго. С возмущениями он накинулся на врача, несколько раз ударил его и ушел. Через несколько часов злоумышленник был задержан.
В связи с участившимися в последнее время случаями избиения врачей, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а также широким общественным резонансом следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки, проводимой по факту избиения врача.