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Пострадавших и погибших во время паводка в Приморье нет

Происшествия
31 августа, 16:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
В населенных пунктах Лазовского района продолжаются спасательные работы
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Пострадавших или погибших во время паводка в Приморском крае на настоящий момент нет, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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"Пострадавших и погибших в результате ЧС на территории края нет <...> Из-за подъема уровня воды в реке Павловка и прорыва дамбы два села - Шумный и Антоновка - оказались затопленными, в эти минуты здесь ведется срочная операция по эвакуации людей", - сказали в пресс-службе. В Кавалеровском районе, где также произошел прорыв дамбы, пока спада воды не наблюдается. "Все жители пострадавших территорий спасены и находятся в безопасности, в Кавалерово развернуты два пункта временного размещения", - привела пресс-служба слова главы районной администрации Сергея Гаврикова.

Как отметили в администрации, продолжаются спасательные работы в населенных пунктах Лазовского района. Здесь на помощь спасателям приходят военнослужащие, организовывая перевозки людей и пункты временного размещения.

Ранее ТАСС сообщал, что в Приморье перебрасываются дополнительные силы и средства МЧС России. Привлечена группировка сил и средств в составе более 800 человек и свыше 150 единиц техники, 39 плавсредств, в том числе от МЧС России - 369 человек и 85 единиц техники и 17 плавсредств. Для проведения авиаразведки из Владивостока вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России и специализированной пожарно-спасательной части Приморского края переброшена в Кавалеровский и Лазовский районы, в село Светлая Тернейского района прибыли вертолеты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России - Ми-26 и Ми-8.

По состоянию на 12:00 мск 31 августа, на территории Приморского края подтоплено 308 домов в Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и 93 придомовые территории в Кавалеровском и Чугуевском районах, Уссурийском городском округе. В ближайшие сутки прогнозируется подтопление сел Новомихайловка и Кокшаровка. Бригады электросетей проводят работы по восстановлению электроснабжения в пяти населенных пунктах в трех районах края.

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