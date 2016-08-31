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Сто спасателей направлены в Приморье для усиления группировки по ликвидации паводка

Происшествия
31 августа, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В связи с проливными дождями МЧС открыло во Владивостоке горячую линию
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сто спасателей направлены в Приморский край для усиления группировки, задействованной в ликвидации последствий проливных дождей, в результате которых подтоплены жилые дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В целях наращивания группировки сил и средств в Приморском крае из Хабаровска вылетел самолет Ил-76 МЧС России. На его борту 100 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС, которые будут задействованы в ликвидации последствий циклона и оказании помощи пострадавшим", - сказал собеседник агентства. В связи с проливными дождями МЧС открыло во Владивостоке горячую линию: 8-423-239-99-99.

В настоящее время в Приморском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Наиболее пострадавшие районы - Лазовский, Кавалеровский, Тернейский, Чугуевский и Уссурийский городской округ. По данным МЧС, в восьми населенных пунктах Кавалерского, Тернейского, Лазовского, Чугуевского районов и в Уссурийске подтоплены 248 жилых домов, в которых проживают более 1000 человек, и свыше 300 придворовых территорий.

Для жителей подтопленных домов развернуты пункты временного размещения (ПВР). Люди обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь. Многие жители от размещения в ПВР отказались.

В настоящее время в подтопленных населенных пунктах работают сотрудники МЧС России, которые совершают подворовые обходы и оказывают помощь местным жителям. Ситуация в Приморском крае и проведение аварийно- восстановительных работ находятся на контроле Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Всего в ликвидации последствий прохождения циклона на территории края участвуют около 13 тысяч человек и более 2600 единиц техники.

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