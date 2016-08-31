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Источник: тайник боевиков с боеприпасами и компонентами для СВУ обнаружен в Дагестане

Происшествия
31 августа, 17:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 31, августа. /ТАСС
Тайник обнаружен на приусадебном участке ранее убитого боевика Шамиля Магомедова
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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Силовики обнаружили сегодня в одном из районов Дагестана крупный тайник боевиков с боеприпасами и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Сегодня в селе Гимры Унцукульского района Дагестана на приусадебном участке, принадлежащем убитому ранее боевику Шамилю Магомедову, найден тайник. Из него изъято 12 выстрелов к гранатомету (ВОГ 25), восемь минометных мин и большое количество компонентов для изготовления СВУ (аммиачная селитра, алюминиевая пудра и др.)", - сказал собеседник.

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