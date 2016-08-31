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Суд оправдал одного из подозреваемых в убийстве вице-премьера КЧР

Происшествия
31 августа, 17:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Другой подозреваемый, Артур Тамбиев, признан виновным и приговорен к 17 годам колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в среду оправдал Олега Ванченко, который обвинялся в убийстве вице-премьера Карачаево-Черкесии (КЧР) Ансара Тебуева. Другой подозреваемый, Артур Тамбиев, признан виновным и приговорен к 17 годам колонии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"В соответствии с приговором, Ванченко признан невиновным. Тамбиев признан виновным и ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала Катькало.

Дело слушалось с участием присяжных заседателей. Согласно их вердикту, Ванченко был оправдан в инкриминируемых ему преступлениях, Тамбиев признан виновным. Объем дела составляет 84 тома, в ходе судебного следствия было допрошено порядка 80 человек.

Трое подозреваемых, Артур Тамбиев, Атам Ачмиз и Олег Ванченко, обвинялись в расстреле Тебуева 18 октября 2004 года в центре Черкесска, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

В августе 2015 года СКОВС уже выносил в отношении них приговор. Тогда реальный срок получил только Тамбиев, он был осужден на 17 лет колонии строгого режима. Ванченко и Ачмиз присяжными и судом были оправданы. После освобождения Ачмиз скрылся и сейчас находится в федеральном розыске.

Верховный суд РФ отменил приговор СКОВС и вернул дело в Ростов-на-Дону на перерассмотрение. Согласно решению ВС от 19 января 2016 года, подсудимые и их адвокаты на процессе высказывались на темы, которые к делу не относятся, но могли повлиять на решение присяжных. Как говорится в определении суда, на присяжных заседателей было оказано незаконное воздействие, которое повлияло на формирование их мнения, беспристрастность и отразилось на содержании ответов на поставленные перед ними вопросы при вынесении вердикта.

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