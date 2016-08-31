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Без электричества остались 28 населенных пунктов Приморья

Происшествия
31 августа, 17:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
исло жителей, оставшихся в зоне отключения, пока не уточняется
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Непогода нарушила энергоснабжение 28 населенных пунктов в Приморье, еще три остались без проводной связи, сообщила администрация Приморского края. Число жителей, оставшихся в зоне отключения, пока не уточняется.

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"В Дальнереченском районе в селе Ариадное в результате обрыва электрического провода отключены от электроснабжения 96 жилых домов, в которых проживают 300 человек. На месте работают энергетики", - говорится в сообщении.

Село Высокогорск из-за непогоды осталось без электроснабжения, туда была оперативно направлена группа Приморской поисково-спасательной службы. В Красноармейском районе из-за сильного ветра произошел обрыв линий электроснабжения, без света остались села Покровка, Рощино, Лимонники, Вострецово, Глубинное, Гончаровка.

"В связи с выпадением обильных осадков в зону подтопления в селе Лазо по улице Ленинская попало 5 домов, все они расселены. На автодороге Лазо-Заповедное произошел перелив через дорогу, в результате чего проезд в Преображение по автодороге Лазо-Заповедное для транспорта закрыт. Водозаборные сооружения здесь не повреждены, водоснабжение не нарушено. Трансформаторные подстанции в зону подтопления не попали, без электричества пока остаются 30 домов", - говорится в сообщении.

Энергоснабжение прервалось на нескольких улицах в селе Каменка в Дальнегорском городском округе, ДРСК проводит подсыпку грунтом подстанции "Горелое" 220 кВт. В Ольгинском районе отключено электроснабжение в 18 из 19 населенных пунктов. Для восстановления электроснабжения на место выехали представители энергетических служб края.

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