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СК принял к производству дело об избиении врача в подмосковной больнице

Происшествия
31 августа, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности")
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области приняло к производству уголовное дело об избиении врача-рентгенолога в больнице подмосковного Орехово-Зуева.

"Как только о произошедшем стало известно председателю СК России Александру Бастрыкину, он поручил решить вопрос о немедленном принятии к производству уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности"), Главному следственному управлению СК России по Московской области. Уголовное дело уже принято к производству", - сообщил ТАСС официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, задержанный в ближайшее время будет доставлен к следователю на допрос. Следователи также намерены опросить других участников и вероятных очевидцев, а также установить истинный мотив нападения на сотрудника медицинского учреждения.

По версии следствия, 30 августа в центральную районную больницу Орехово-Зуева на прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка. Якобы возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, женщина позвала в медицинский кабинет брата, который избил врача. Инцидент получил широкий общественный резонанс. На видео, растиражированном в средствах массовой информации, видно, как посетитель медицинского учреждения умышленно нападает на врача, нанося ему множественные удары в области головы и туловища. В результате потерпевший был госпитализирован с черепно- мозговой и другими травмами.

"Следствие располагает данными, что нападавший ранее уже был неоднократно судим. В последний раз - в 2015 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а буквально на днях он освободился из мест лишения свободы", - заключил представитель СК.

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