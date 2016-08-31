Задержанных в парке "Торфянка" сторонников протестного движения оштрафовали на 500 рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы признал задержанных в парке "Торфянка" Бориса Федорова и Евгения Лебедева виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал на 500 рублей каждого.

"Лебедев и Федоров признаны виновными в нецензурной брани в общественном месте, однако, учитывая данные о личности и отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу, суд посчитал возможным назначить им наказание в виде минимального административного штрафа в размере 500 рублей каждому", - сообщили ТАСС в суде.

Оштрафованные намерены обжаловать данное решение, так как не признают свою вину.

В ночь на 29 августа полиция задержала в парке 12 человек, 10 из которых отпустили. По словам адвоката руководителя общественного движения "Сорок сороков" Андрея Кормухина Оксаны Михалкиной, сторонники так называемого протестного движения попытались сломать православный крест, воздвигнутый на месте строительства храма. В свою очередь местные жители пояснили, что опасаются незаконного ввоза стройматериалов на место, где должен был строиться храм, поэтому каждый вечер дежурят на территории.

"Мы считаем, что задержание Федорова и Лебедева было провокацией для отвода глаз. В то время, когда они были задержаны и шел суд, на месте предполагаемого строительства храма без каких-либо разрешительных документов был возведен забор", - рассказала ТАСС местная жительница Виктория Миронова.

Противостояние на "Торфянке"

Для строительства православного храма Казанской иконы Божией Матери в 2015 году был выделен участок по адресу Осташковский проезд, владение 4, площадью 0,2 га на части территории парка "Торфянка". В июне прошлого года несколько десятков жителей района Лосиноостровский при поддержке активистов партии "Яблоко" и КПРФ провели митинг против строительства храма. Им противостояли члены местной православной общины и активисты общественного движения "Сорок сороков". Позже подобные митинги повторялись неоднократно, пока голосованием в проекте "Активный гражданин" не было подобрано новое место для размещения храма.

К участникам конфликта с призывом разрешить дело миром ранее уже обращался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В настоящее время строительство храма приостановлено. Однако местные жители с ссылкой на решение правительства Москвы заявляют, что решение о строительстве храма отменено, договор целевого использования земли истекает 28 августа, а православный храм построен и функционирует в 500 метрах от парка.