Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве

Абдувахоб Маджидов, обвиняемый по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

Виктор Усков (на втором плане) и сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров (на первом плане справа), обвиняемые по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров (в центре) и Виктор Усков (на дальнем плане), обвиняемые по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

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Абдувахоб Маджидов, обвиняемый по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

Виктор Усков (на втором плане) и сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров (на первом плане справа), обвиняемые по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров (в центре) и Виктор Усков (на дальнем плане), обвиняемые по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen © Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes, получившей в СМИ и обществе широкий резонанс. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил ходатайство защиты фигурантов дела.

Защита заявила в ходатайстве, что обвинительное заключение составлено с нарушениями закона, что исключает возможность вынесения приговора. Адвокаты отметили, что в обвинении не содержится четкого описания действий, составляющих угрозу представителям власти. Прокуратура просила данное ходатайство отклонить, так как, по ее мнению, обвинительное заключение составлено верно и позволяет постановить итоговое решение.

Также суд отклонил ходатайство защиты об исключении доказательств, а именно результатов психолого-лингвистической экспертизы. Мера пресечения подсудимым, подписка о невыезде, была оставлена без изменения. Первое заседание по существу дела суд назначил на 7 сентября.

На скамье подсудимых - сын вице-президента