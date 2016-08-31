Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы отказался вернуть в прокуратуру дело в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes, получившей в СМИ и обществе широкий резонанс. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, суд отклонил ходатайство защиты фигурантов дела.
Защита заявила в ходатайстве, что обвинительное заключение составлено с нарушениями закона, что исключает возможность вынесения приговора. Адвокаты отметили, что в обвинении не содержится четкого описания действий, составляющих угрозу представителям власти. Прокуратура просила данное ходатайство отклонить, так как, по ее мнению, обвинительное заключение составлено верно и позволяет постановить итоговое решение.
Также суд отклонил ходатайство защиты об исключении доказательств, а именно результатов психолого-лингвистической экспертизы. Мера пресечения подсудимым, подписка о невыезде, была оставлена без изменения. Первое заседание по существу дела суд назначил на 7 сентября.
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