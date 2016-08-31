Спасатели эвакуировали более 400 человек из затопленных дождями сел Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более 400 человек эвакуировано из трех полностью затопленных сел Приморского края.

Из сел Шумный и Антоновка Чугуевского района и поселка Светлый Тернейского района продолжают вывозить людей, сообщили ТАСС в департаменте гражданской защиты администрации Приморского края.

"По состоянию на 00:30 1 сентября (время местное) около 500 жителей размещены в пункте временного размещения. Около 400 человек эвакуировано. По последней информации, за последние четыре часа увеличилось количество спасательной спецтехники. В борьбе со стихией уже задействованы 564 человека, 277 единиц спецтехники", - сообщили в департаменте.

Спасательные работы продолжатся ночью, из затопленных сел людей перевозят в соседние населенные пункты.

Дожди в Приморье продолжаются, из берегов вышли 15 крупных рек, под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов. В связи с дождевым паводком, вызванным мощным циклоном и тайфуном "Лайонрок" введен режим ЧС. В регионе уже затоплено более 300 жилых домов в нескольких муниципальных образованиях. Количество затопленных домов постоянно увеличивается.

МЧС уже направило в регион дополнительные силы спасателей и три вертолета для оказания помощи пострадавшим.