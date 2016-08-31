Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Москвы в одном из жилых домов горит квартира

Происшествия
31 августа, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Из здания эвакуируют людей, по Садовому кольцу затруднено движение
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Квартира горит в жилом доме в центре Москвы, из здания идет эвакуация людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

"Квартира горит на 12-м этаже в доме номер 15 на Новинском бульваре. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара движение транспорта по Садовому кольцу серьезно затруднено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"
2
Юрист: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной
3
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
4
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
7
Опрос: Порошенко проиграет президентские выборы лидерам оппозиции
Темы дня
Реклама