В центре Москвы в одном из жилых домов горит квартира

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Квартира горит в жилом доме в центре Москвы, из здания идет эвакуация людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

"Квартира горит на 12-м этаже в доме номер 15 на Новинском бульваре. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства.

Из-за пожара движение транспорта по Садовому кольцу серьезно затруднено.