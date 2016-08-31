В центре Москвы в одном из жилых домов горит квартира

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Квартира горит в жилом доме в центре Москвы, из здания идет эвакуация людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
"Квартира горит на 12-м этаже в доме номер 15 на Новинском бульваре. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства.
Из-за пожара движение транспорта по Садовому кольцу серьезно затруднено.