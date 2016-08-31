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ФРГ восстановит школу в пострадавшем от землетрясения районе в центре Италии

Происшествия
31 августа, 20:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В результате землетрясения в центре Италии, произошедшего 24 августа, погибли 294 человека, крова лишились более 2 тысяч человек
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РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Германия возьмет на себя финансирование восстановления школы в пострадавшем от землетрясения районе в центре Италии. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци после межправительственных консультаций.

"Мы возьмем на себя финансирование работ по восстановлению одной из школ в зоне, пострадавшей от землетрясения", - сказала Меркель, указав, что в акции помимо правительства Германии будут участвовать немецкие предприниматели и футбольная лига страны.

После землетрясения в Абруццо в 2009 году Германия обещала помочь финансово в восстановлении полностью разрушенного стихией городка Онна.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре Италии. Жертвами разгула стихии стали 294 человека, крова лишились более 2 тыс. человек.

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Темы
Землетрясение в Италии
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Италия Германия
Персоны
Меркель, Ангела
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