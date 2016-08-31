Финский суд освободил одного из шести кубинских волейболистов, обвиняемых в изнасиловании

ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Окружной суд Пирканмаа, расположенный в финском городе Тампере, в среду освободил из-под стражи Дариела Албо Миранда, одного из шести волейболистов сборной Кубы, задержанных в Финляндии в июле по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщила газета Aamulehti.

В суде пояснили, что принятое решение не означает, что со спортсмена сняты все обвинения. Окончательный приговор по делу кубинцев вынесут 21 сентября. Однако вердикт огласят не сразу, а через некоторое время из-за сложности дела.

Судебный процесс, начавшийся в понедельник, продлился три дня и проходил за закрытыми дверями. Окружной суд Пирканмаа 5 июля постановил арестовать шестерых игроков олимпийской сборной Кубы, которые были задержаны в начале июля по подозрению в изнасиловании. По финским законам, они могут получить от 2 до 10 лет тюрьмы.

Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двоих спортсменов и сняла с них подозрения. Шестерых волейболистов подозревают в групповом изнасиловании, которое, по данным СМИ, произошло в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.