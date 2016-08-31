Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финский суд освободил одного из шести кубинских волейболистов, обвиняемых в изнасиловании

Происшествия
31 августа, 20:06 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
В суде отметили, что принятое решение не означает, что со спортсмена сняты все обвинения
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Окружной суд Пирканмаа, расположенный в финском городе Тампере, в среду освободил из-под стражи Дариела Албо Миранда, одного из шести волейболистов сборной Кубы, задержанных в Финляндии в июле по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщила газета Aamulehti.

Смотрите также

Финская прокуратура официально предъявила волейболистам с Кубы обвинение в изнасиловании
Финский суд отказал в освобождении подозреваемому в изнасиловании кубинскому волейболисту
Следствие по делу шести кубинских волейболистов в Финляндии займет несколько недель

В суде пояснили, что принятое решение не означает, что со спортсмена сняты все обвинения. Окончательный приговор по делу кубинцев вынесут 21 сентября. Однако вердикт огласят не сразу, а через некоторое время из-за сложности дела.

Судебный процесс, начавшийся в понедельник, продлился три дня и проходил за закрытыми дверями. Окружной суд Пирканмаа 5 июля постановил арестовать шестерых игроков олимпийской сборной Кубы, которые были задержаны в начале июля по подозрению в изнасиловании. По финским законам, они могут получить от 2 до 10 лет тюрьмы.

Изначально задержанных было восемь, но полиция отпустила двоих спортсменов и сняла с них подозрения. Шестерых волейболистов подозревают в групповом изнасиловании, которое, по данным СМИ, произошло в отеле финского города Тампере, где проживала кубинская сборная. Спортсмены были выведены из заявки команды Кубы на матч второй группы Мировой лиги против сборной Финляндии и пропустили Олимпийские игры в Бразилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
2
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России
3
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками
4
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
5
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России
Темы дня
Реклама