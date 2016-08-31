Подростки уральской спецшколы устроили беспорядки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Воспитанники спецшколы для трудных подростков в городе Ревда Свердловской области вечером устроили погром, около 30 человек покинули территорию учреждения. Об этом сообщили ТАСС в областном главке полиции.

"По предварительным данным, вечером дети отказались от приема пищи. Затем они разбили стекло входной группы. Около 30 человек сбежали с территории специального образовательного учреждения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что точное количество сбежавших подростков будет установлено в ходе разбирательства и переклички.

"В настоящее время сотрудники полиции подняты по сигналу "Сбор" и ориентированы на розыск самовольно покинувших специальное образовательное учреждение подростков и возвращение их на место. Более точная причина массового ухода несовершеннолетних будет установлена", - сказали в пресс-службе свердловской полиции.