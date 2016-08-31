Подростки уральской спецшколы устроили беспорядки

Собянин: нового строительства на месте снесенного самостроя в Москве не будетЭкономика и бизнес 31 августа, 21:40
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и РоссииСпорт 31 августа, 21:15
Президент ФИФА Инфантино рад, что вопрос с его зарплатой решилсяСпорт 31 августа, 21:01
Ассанж анонсировал публикацию на Wikileaks информации о выборах в СШАМеждународная панорама 31 августа, 20:58
Подростки уральской спецшколы устроили беспорядкиПроисшествия 31 августа, 20:51
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с туркамиСпорт 31 августа, 20:44
Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставкуМеждународная панорама 31 августа, 20:18
Опрос: Клинтон практически сравнялась с Трампом по уровню непопулярности у избирателейМеждународная панорама 31 августа, 20:14
Суворовские военные училища. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 20:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Воспитанники спецшколы для трудных подростков в городе Ревда Свердловской области вечером устроили погром, около 30 человек покинули территорию учреждения. Об этом сообщили ТАСС в областном главке полиции.
"По предварительным данным, вечером дети отказались от приема пищи. Затем они разбили стекло входной группы. Около 30 человек сбежали с территории специального образовательного учреждения", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что точное количество сбежавших подростков будет установлено в ходе разбирательства и переклички.
"В настоящее время сотрудники полиции подняты по сигналу "Сбор" и ориентированы на розыск самовольно покинувших специальное образовательное учреждение подростков и возвращение их на место. Более точная причина массового ухода несовершеннолетних будет установлена", - сказали в пресс-службе свердловской полиции.