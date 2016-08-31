Полиция разыскивает неизвестного, "заминировавшего" ресторан в центре Москвы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут розыск неизвестного, сообщившего о якобы заложенной бомбе в ресторане в центре Москвы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного главка МВД.
"Около 18:40 мск неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании по адресу Зубовский бульвар дом 13, строение 2", - сказали в пресс-службе.
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции эвакуировали всех находившихся в здании людей и оцепили территорию. "В ходе проведенных мероприятий взрывных устройств и веществ не обнаружено", - уточнили в полиции.
В настоящее время ведется розыск неизвестного, сообщившего ложную информацию о минировании здания.