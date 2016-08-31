Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция разыскивает неизвестного, "заминировавшего" ресторан в центре Москвы

Происшествия
31 августа, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции эвакуировали всех находившихся в здании людей и оцепили территорию
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут розыск неизвестного, сообщившего о якобы заложенной бомбе в ресторане в центре Москвы. В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного главка МВД.

"Около 18:40 мск неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании по адресу Зубовский бульвар дом 13, строение 2", - сказали в пресс-службе.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции эвакуировали всех находившихся в здании людей и оцепили территорию. "В ходе проведенных мероприятий взрывных устройств и веществ не обнаружено", - уточнили в полиции.

В настоящее время ведется розыск неизвестного, сообщившего ложную информацию о минировании здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России
2
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
3
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России
4
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
5
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
Темы дня
Реклама