Приговор последователям "Хизб ут-Тахрир" из Крыма суд в Ростове огласит 7 сентября

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону 7 сентября огласит приговор по делу четырех последователей запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" из Крыма. Об этом корр. ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.
"7 сентября в 10.00 мск состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Зейтуллаева и других обвиняемых", - сказала Катькало.
Фигуранты дела обвиняются по нескольким пунктам статьи 205 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Все они не признают своей вины.
Один из обвиняемых - Зейтуллаев - планировал и контролировал работу членов ячейки, давал им указания по изучению идеологии террористической организации и материалы для этого, считает следствие. Также он обвиняется в том, что организовал региональное законспирированное подразделение "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"), действующей на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками.
На трех других обвиняемых - Сайфуллаева, Ваитова и Примова - были возложены обязанности по пропаганде идей этой организации для склонения местных жителей к участию в ней.
"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного Суда РФ с 2003 года признана в России террористической организацией и запрещена.