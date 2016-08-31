ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной части Италии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 7 км к северо-востоку от города Норча (область Умбрия). Глубина залегания очага землетрясения составляла 6,6 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.