Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной части Италии

Происшествия
31 августа, 22:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, августа. /ТАСС
Информации о жертвах и разрушениях не поступало
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной части Италии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 7 км к северо-востоку от города Норча (область Умбрия). Глубина залегания очага землетрясения составляла 6,6 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Землетрясение в Италии
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Руссефф процитировала Маяковского во время своего выступления перед сторонниками
4
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матче
5
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
6
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
7
Что изменится в школах и вузах в новом учебном году
Темы дня
Реклама