Шторм "Эрмина" сформировался в Мексиканском заливе и приближается к Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Тропический шторм "Эрмина" сформировался в Мексиканском заливе недалеко от побережья американского штата Флорида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на официальном сайте Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида).

По оценкам его сотрудников, скорость ветра в эпицентре атмосферного явления в настоящее время достигает 64 км в час и продолжает увеличиваться. Шторм перемещается в северо- восточном направлении. В течение ближайших суток он может оказаться над территорией Флориды. К этому времени он может достичь силы урагана.

"Эрмина", ставший восьмым тропическим штормом, сформировавшимся за время текущего сезона ураганов в Атлантике, в настоящее время находится в 665 км от города Тампа, который является третьим по величине в штате. В Тампе проживают около 347 тыс. человек.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.