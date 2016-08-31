Крупный пожар произошел в Белфасте на заводе по переработке отходов

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на заводе по переработке отходов в городе Белфаст в Северной Ирландии. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

В настоящий момент семь пожарных машин привлечены к тушению возгорания.

Информации о пострадавших нет.