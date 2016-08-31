Крупный пожар произошел в Белфасте на заводе по переработке отходов

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ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на заводе по переработке отходов в городе Белфаст в Северной Ирландии. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".
В настоящий момент семь пожарных машин привлечены к тушению возгорания.
Информации о пострадавших нет.