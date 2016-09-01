Мосгорсуд проверит законность отказа изменить Навальному условное наказание на реальное

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность отказа изменить блогеру Алексею Навальному по требованию ФСИН условное наказание на реальный срок лишения свободы по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.
Прокуратура просит отменить решение Люблинского суда как необоснованное и не соответствующее закону.
Ранее ФСИН обратилась в районный суд с ходатайством изменить Навальному наказание на реальное лишение свободы в связи с тем, что он систематически нарушает возложенные на него обязанности условно осужденного, а именно не приходит в инспекцию отмечаться в определенные для этого дни.
Рассмотрев доводы сторон, суд отказался удовлетворить представление ФСИН, мотивировав тем, что в действиях Навального нет злостных нарушений исполнения приговора Замоскворецкого суда. Кроме того, он полностью возместил ущерб по делу.
30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании "Ив Роше". Алексей получил 3,5 года условно, его брат - 3,5 года реального срока лишения свободы.