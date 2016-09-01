Циклон принес в центральную часть Сахалина 70% месячной нормы осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Циклон, господствующий в центральной части Сахалина, принес на остров 70% месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре.

"За вчерашний день в Макаровском районе выпал 91 мм осадков при месячной норме 130 мм. В настоящее время ливни прекратились, идет остаточный дождь", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в результате выпадения обильных осадков и сильного ветра между железнодорожными станциями "Тихая" - "Пугачево" (Макаровский район) были размыты пути. В связи с этим движение поездов решили остановить.

Кроме того, на участке автодороги "Южно-Сахалинск - Оха" с 214 км по 225 км (Макаровский район) сошли селевые потоки, в связи с чем с 20:00 сахалинского времени 31 августа было закрыто движение для всех видов транспорта. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы экипажи ДПС ГИБДД. На расчистке работают восемь единиц техники.