Над Аляской столкнулись два легкомоторных самолета

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пятеро человек, которые находились на борту столкнувшихся над Аляской легкомоторных самолетов, погибли. Об этом сообщил центр координации поисково-спасательной операции, сформированный полицией штата.

"Персонал центра прибыл на место крушения. Мы подтверждаем, что выживших не осталось", - уточнил центр.

Для поисково-спасательной операции были мобилизованы полиция, медики и следователи Национального управления по безопасности на транспорте США. Им был выделен вертолет Black Hawk.

Как сообщалось ранее, речь идет о самолетах Cessna 208 и Piper PA-18. Самолеты принадлежат компаниям Hageland Aviation и Renfro's Alaska Adventures.

По данным подполковника Национальной гвардии США Кэндиса Олмстеда, обломки самолетов упали в нескольких километрах от населенного пункта Рашен-Мишен, названного в честь русской православной миссии, основанной в этом месте в 1851 году.