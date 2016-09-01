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Над Аляской столкнулись два легкомоторных самолета

Происшествия
1 сентября, 1:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Все пять человек, которые находились на борту самолетов, погибли
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пятеро человек, которые находились на борту столкнувшихся над Аляской легкомоторных самолетов, погибли. Об этом сообщил центр координации поисково-спасательной операции, сформированный полицией штата.

"Персонал центра прибыл на место крушения. Мы подтверждаем, что выживших не осталось", - уточнил центр.

Для поисково-спасательной операции были мобилизованы полиция, медики и следователи Национального управления по безопасности на транспорте США. Им был выделен вертолет Black Hawk.

Как сообщалось ранее, речь идет о самолетах Cessna 208  и Piper PA-18. Самолеты принадлежат компаниям Hageland Aviation и Renfro's Alaska Adventures.

По данным подполковника Национальной гвардии США Кэндиса Олмстеда, обломки самолетов упали  в нескольких километрах от населенного пункта Рашен-Мишен, названного в честь русской православной миссии, основанной в этом месте в 1851 году.

 
 
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