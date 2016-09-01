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В Лондоне автомобиль, уходивший от преследования полиции, задавил женщину и ребенка

Происшествия
1 сентября, 2:14 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Свидетели происшествия не исключают, что и жертвы, и пострадавшие в этой автокатастрофе были членами одной семьи
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ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Автомобиль, уходивший от преследования полиции, потерял управление и задавил женщину и ребенка на улицах британской столицы. Об этом известил Скотленд-Ярд.

В заявлении лондонской полиции сказано, что преследуемая автомашина въехала в группу людей, находившихся на тротуаре на улице Леннард-роуд в столичном районе Пендж.

"К месту инцидента прибыли вертолет санитарной службы и карета скорой помощи, однако была констатирована смерть двух человек прямо на месте происшествия", - говорится в заявлении лондонских стражей порядка.

Согласно сообщениям прессы, погибшими оказались женщина возрастом от 30 до 40 лет и мальчик примерно 10 лет. Под колеса также попали две девочки-близняшки, которые получили серьезные травмы, однако прохожие вызволили их из-под кузова автомобиля. Свидетели происшествия не исключают, что и жертвы, и пострадавшие в этой автокатастрофе были членами одной семьи.

СМИ также выдвинули предположения, что полиция осуществляла погоню, поскольку преследуемый автомобиль считался угнанным.

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