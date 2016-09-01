В Лондоне автомобиль, уходивший от преследования полиции, задавил женщину и ребенка

Кудрин назвал печальным известие о заморозке накопительной части пенсииЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:47
Халк и Муса пост сдали, Алекс Сонг и Фернанду пост приняли: итоги трансферного окна в РФПЛСпорт 1 сентября, 3:41
Темер отверг тезис Руссефф о том, что в Бразилии произошел государственный переворотМеждународная панорама 1 сентября, 3:29
Марин Ле Пен: для Франции что угодно, только не Хиллари Клинтон на посту президента СШАМеждународная панорама 1 сентября, 3:27
В Сан-Паулу противники импичмента Руссефф разгромили здание банкаМеждународная панорама 1 сентября, 3:19
Банки смогут идентифицировать клиентов с помощью электронной подписиЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:08
Шойгу: методы преподавания в вузах Минобороны позволяют вырастить специалистов для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 2:58
"Почта России" и ФТС начинают эксперимент по упрощению экспорта товаров за рубежЭкономика и бизнес 1 сентября, 2:49
Березуцкий: защитникам сборной России по футболу еще нужно притереться друг к другуСпорт 1 сентября, 2:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Автомобиль, уходивший от преследования полиции, потерял управление и задавил женщину и ребенка на улицах британской столицы. Об этом известил Скотленд-Ярд.
В заявлении лондонской полиции сказано, что преследуемая автомашина въехала в группу людей, находившихся на тротуаре на улице Леннард-роуд в столичном районе Пендж.
"К месту инцидента прибыли вертолет санитарной службы и карета скорой помощи, однако была констатирована смерть двух человек прямо на месте происшествия", - говорится в заявлении лондонских стражей порядка.
Согласно сообщениям прессы, погибшими оказались женщина возрастом от 30 до 40 лет и мальчик примерно 10 лет. Под колеса также попали две девочки-близняшки, которые получили серьезные травмы, однако прохожие вызволили их из-под кузова автомобиля. Свидетели происшествия не исключают, что и жертвы, и пострадавшие в этой автокатастрофе были членами одной семьи.
СМИ также выдвинули предположения, что полиция осуществляла погоню, поскольку преследуемый автомобиль считался угнанным.