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СМИ: изучение обломков А321 в Каире экспертами из разных стран продлится до 8 сентября

Происшествия
1 сентября, 5:07 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Изучение обломков специалисты начали 28 августа
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© Максим Григорьев/ТАСС

КАИР, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Изучение экспертами из разных стран обломков потерпевшего крушение на Синае в октябре прошлого года российского самолета А321 продлится до 8 сентября. Об этом сообщил новостной портал "Масрауи" со ссылкой на Министерство гражданской авиации Арабской Республики Египет.

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По информации ведомства, в работе на территории специального ангара в каирском международном аэропорту, куда еще в феврале с места авиакатастрофы были доставлены обломки лайнера, принимают участие 13 специалистов, в том числе четыре эксперта из России (из Межгосударственного авиационного комитета и Следственного комитета РФ), два представителя Германии, страны - производителя самолета, пять человек из Франции, где был спроектирован Airbus, а также специалист из Ирландии, где был зарегистрирован А321. Египетскую сторону представляет глава следственной комиссии Египта Айман аль-Мукаддам. Позднее к ним должен присоединиться представитель США, где был произведен двигатель.

Изучение обломков специалисты начали 28 августа. Сейчас техническая комиссия приступила к выкладке фрагментов лайнера с целью определить точное место на фюзеляже, откуда началось разрушение самолета в воздухе в момент катастрофы.

А321 компании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове 31 октября прошлого года. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательный отчет о причинах авиакатастрофы, одной из основных версий считается теракт. После крушения Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

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Крушение российского самолета в Египте
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