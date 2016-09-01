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Подозрительный порошок вызвал объявление тревоги в небоскребе Трампа на Манхэттене

Происшествия
1 сентября, 4:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Порошок был направлен на экспертизу в лабораторию, сотрудники которой сочли субстанцию безвредной
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Подозрительный порошок белого цвета обнаружен  в почтовом отсеке подвального помещения небоскреба Trump Tower, расположенного в Нью-Йорке. В здании была объявлена тревога, однако эвакуировать людей не стали, сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, инцидент произошел около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск). Порошок был направлен на экспертизу в лабораторию, сотрудники которой сочли субстанцию безвредной.

Схожее происшествие было в небоскребе в апреле текущего года.

В августе молодой американец устроил переполох на Манхэттене, три часа взбираясь по внешней стороне 58-этажной высотки Trump Tower. Парень использовал вакуумные присоски, позволявшие удерживаться на вертикальной поверхности здания. Все завершилось благополучно, двое полицейских силой втащили верхолаза внутрь здания через демонтированное стекло. Как выяснилось, смельчак пытался привлечь к себе внимание Дональда Трампа, который в тот день проводил митинг в Вирджинии.

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