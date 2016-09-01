Начало учебного года перенесено для 13 тыс. школьников в Приморье из-за тайфуна

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Начало учебного года в 65 школах Приморского края перенесли на 5 сентября из-за обрушившегося на регион тайфуна "Лайонрок", свыше 13 тыс. детей сядут за парты позже остальных учащихся. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.
"В 65 школах Приморья перенесли начало учебного года из- за тайфуна. По информации департамента образования и науки, сегодня из 195 тысяч школьников края учебный год не начался у 13050 детей. Начало учебного года из-за стихии уже перенесено в Дальнегорском, Лазовском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и других районах Приморья", - говорится в сообщении.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, подтоплены около 1,2 тыс. домов в шести районах края, а также более 350 придомовых территорий в четырех муниципальных образованиях. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В некоторых населенных пунктах прервана автомобильная связь из-за подтопления дорог и обвала дорожного грунта.
Для проведения аварийно-спасательных работ на территории края создана группировка сил и средств в составе 1,2 тыс. человек, 187 единиц техники и 56 плавсредств. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Армия выделила для этого дополнительные плавсредства и технику.
Глава Приморья Владимир Миклушевский распорядился оказать финансовую помощь всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Приморского края.