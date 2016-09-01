Наводнения и оползни стали причиной жертв и разрушений в КНДР

СЕУЛ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Наводнения и оползни в северных районах КНДР привели к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу. Об этом сообщила южнокорейская радиостанция Free North Korea.

"Сильные дожди и вызванные ими оползни стали причиной разрушений в провинциях Янгандо и Хамген-Пукто. В частности в городе Хэсан рухнул пятиэтажный жилой дом, под обломками которого могут находиться до 80 человек", - отмечает радиостанция со ссылкой на свои источники в КНДР. По ее данным, во многих районах города Чондин водой затоплено множество жилых и административных зданий, есть человеческие жертвы.

Стихия унесла жизни людей также в городах Онсон и Мусан, сообщает радиостанция.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба подтвердила эту информацию, сообщив, что пытается установить точное число погибших и масштаб материального ущерба.