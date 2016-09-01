Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наводнения и оползни стали причиной жертв и разрушений в КНДР

Происшествия
1 сентября, 6:25 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Стихия унесла жизни людей также в городах Онсон и Мусан
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Наводнения и оползни в северных районах КНДР привели к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу. Об этом сообщила южнокорейская радиостанция Free North Korea.

"Сильные дожди и вызванные ими оползни стали причиной разрушений в провинциях Янгандо и Хамген-Пукто. В частности в городе Хэсан рухнул пятиэтажный жилой дом, под обломками которого могут находиться до 80 человек", - отмечает радиостанция со ссылкой на свои источники в КНДР. По ее данным, во многих районах города Чондин водой затоплено множество жилых и административных зданий, есть человеческие жертвы.

Стихия унесла жизни людей также в городах Онсон и Мусан, сообщает радиостанция.

Южнокорейская Национальная разведывательная служба подтвердила эту информацию, сообщив, что пытается установить точное число погибших и масштаб материального ущерба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама