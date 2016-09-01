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Свыше тысячи человек примут в пунктах временного размещения Приморья к концу дня

Происшествия
1 сентября, 6:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Отмечается, что из-за тайфуна продолжается подъем уровня воды в нескольких районах края
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края прогнозируют, что в пунктах временного размещения (ПВР), развернутых в регионах из-за тайфуна "Лайонрок", будет находится свыше 1 тыс. человек, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"На территории семи районов развернуты пункты временного размещения (ПВР). Сейчас в них размещены более 800 человек, более 50 из них из села Шумное Чугуевского района. К вечеру ожидаем, что людей во временных пунктах уже будет более тысячи", - цитирует пресс-служба директора департамента гражданской защиты населения Приморского края Валентина Басаргина.

Отмечается, что из-за тайфуна продолжается подъем уровня воды в нескольких районах края. Наибольшее количество осадков выпало в Лазовском, Кавалеровском, Тернейском и Хасанском районах. Подъем уровня воды наблюдается в реках Павловка у села Антоновка, Рудная у Дальнегорска, Партизанская у поселка Николаевка, Арсеньевка у села Анучино, Раздольная у села Новогеоргиевка. "На остальных реках края обстановка стабильная, реки в берегах", - подчеркнули в ведомстве.

Басаргин добавил, что на тех территориях, где это возможно, уже начат подворовой обход и подсчет ущерба. "Согласно последним данным подтоплено 1284 дома, в которых проживают 3516 человек. Также подтоплены 356 придомовых территорий", - сказал он.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в ПВР находятся более 250 человек. Во всех пунктах организовано питание, имеются предметы первой необходимости, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Тайфун "Лайонрок" принес в Приморье трехмесячную норму осадков

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортное сообщение прервано с 17 населенными пунктами.

В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Армия выделила для этого дополнительные плавсредства и технику.

Глава Приморья Владимир Миклушевский распорядился оказать финансовую помощь всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Приморского края.

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