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Основная часть подростков, сбежавших из спецучилища на Урале, возвращена полицией

Происшествия
1 сентября, 8:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
31 августа вечером подростки отказались от приема пищи и устроили беспорядки на территории спецучилища, часть из них покинула территорию учебного заведения
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© Станислав Красильников/ТАСC, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Основная часть воспитанников, сбежавших из спецучилища закрытого типа для подростков с девиантным поведением в Свердловской области, возвращена, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области.

"Основная часть воспитанников уже возвращены полицейскими в спецучилище, некоторые вернулись самостоятельно, еще несколько человек разыскиваются сотрудниками полиции с целью их возвращения в училище", - сказали в пресс-службе.

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По данным прокуратуры Свердловской области, в настоящее время в училище возвращен 41 воспитанник. Следственный отдел по городу Асбест СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту массового самовольного ухода воспитанников из "Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1".

"Накануне вечером из училища совершили самовольный уход несколько десятков воспитанников. По данному факту с целью выяснения всех обстоятельств случившегося, а также установления возможных противоправных действий со стороны должностных лиц училища организована проверка", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, массовый самовольный уход произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. Действительные причины произошедшего будут установлены в ходе доследственной проверки, в ходе которой будут опрошены как подростки, участвовавшие в инциденте, так и другие воспитанники училища. "Кроме того, будут проведены опросы представителей администрации спецучилища, преподавательского состава, будет истребована и проанализирована документация, касающаяся должностных полномочий сотрудников училища, а также вопросов обеспечения пребывания воспитанников и охраны учреждения", - резюмировали в СК.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе свердловской полиции, подростки 31 августа вечером отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинули территорию спецшколы.

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