Три человека ранены в результате стрельбы в столице Дании

ОСЛО, 1 сентября. /ТАСС/. Три человека были ранены минувшей ночью в столице Дании в результате стрельбы, которую подозреваемый в торговле наркотиками открыл по полицейским. Инцидент произошел в квартале Копенгагена под названием Христиания, известного как "вольный город", жители которого претендуют на то, чтобы жить по собственным законам. Об этом сообщает в четверг газета The Sun.

Стражи порядка проводили операцию по задержанию предполагаемого торговца наркотиками, который внезапно выхватил пистолет и открыл огонь. Один полицейский был тяжело ранен в голову, второй - в ногу, ранения получил также один гражданский житель - иностранец.

Стрелок скрылся, полиция ведет поиск подозреваемого, к операции подключились правоохранительные органы соседней Швеции. Полиция Дании не сообщает иных подробностей об операции и состоянии своих раненых сотрудников.

Квартал Христиания в Копенгагене известен как своего рода "государство в государстве", основанное в начале 1970-х как коммуна хиппи, самовольно поселившихся в заброшенных военных казармах. В районе идет активная торговля наркотиками, полиция регулярно проводит там облавы.

Случаи применения огнестрельного оружия в Дании происходят крайне редко.