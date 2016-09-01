Группы молодых мигрантов устроили беспорядки в городе на западе Швеции

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Группы молодых мигрантов устроили беспорядки в иммигрантском районе Кроногорден города Тролльхэттан на западе Швеции. Стычки с полицией, а также поджоги автомобилей и обстрел петардами проезжающего транспорта продолжаются там уже более суток. Об этом сегодня сообщает местная газета TTELA.

По имеющейся информации, группы молодых обитателей иммигрантского района в масках также жгли автомобильные покрышки и забрасывали камнями полицейских. Для контроля за ситуацией в воздух был поднят вертолет.

Общая численность участников беспорядков составляет примерно 40-60 человек. По свидетельству очевидцев, возраст правонарушителей - около 25 лет.

В результате противоправных действий были разбиты две автобусные остановки, полицейская машина, служебный автомобиль охраны и эвакуатор.