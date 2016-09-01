Полиция считает участников крупного мошенничества в Москве преступным сообществом

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
Сорокин: организаторы ЧМ-2018 не строят лишней инфраструктурыСпорт 1 сентября, 11:25
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
В Литве узаконено приобретение и хранение дома полуавтоматического оружияМеждународная панорама 1 сентября, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи московской полиции квалифицируют деятельность группы мошенников, работавших в финансовой сфере, как организацию преступного сообщества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Ранее сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали семь подозреваемых. По данным следствия, они в арендованных офисах заключали с гражданами договоры займа под высокие проценты от имени двух подконтрольных организаций. Граждан уверяли, что эти организации ведут высоколиквидную инвестиционную деятельность, однако никаких оплат по договорам впоследствии не осуществлялось.
По этому факту ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
"В настоящее время следователем ГСУ столичной полиции возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества". Одному из его участников преступной организации уже предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказали в пресс-службе, остальным следствие предъявит обвинение в ближайшее время.